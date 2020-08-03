Ayrıntılar geliyor...
1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123’e yükseldi
03.08.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,
722438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/722438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER