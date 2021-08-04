Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelirken bu yangınların 160'sı kontrol altına alındı.

Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ekipler 98 kırsal alan yangınına müdahale etti.

Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personelin mücadelede görev yaptığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'de yaptığı açıklamada. "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." dedi.

MUĞLA'DA YANGIN 7. GÜNÜNDE

Muğla’da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangının 7. gününde herkes gelecek güzel haberleri bekliyor.

Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hem havadan hem de karadan mücadelesini sürdürürken, bu mücadeleye yerel halk da destek veriyor. Muğlalılar, traktörlerle, su tankerleriyle, ellerinde kova, tırmık ve küreklerle yangından yangına koşuyor. 6 farklı bölgede devam eden orman yangınlarında bu sabah itibariyle, 16 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğlalı vatandaşlar da gelecek güzel haberlerle rahat bir nefes almak istiyor.