Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Barış Pınarı bölgesinde çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.