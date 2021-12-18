Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"

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