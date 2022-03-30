Türkiye Gazetesi

Bakan Yanık, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

224 MİLYONLUK EK KAYNAK

Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV’lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan doğalgaz yardımına ilişkin açıklama Aile Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımına ilişkin "Yardım kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık." dedi.

Bakan Yanık açıkladı: 1 milyar 260 milyon lira hesaplara yattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.