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    Voleybol maçında ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybetti

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Voleybol maçında ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybetti
    VOLEYBOL Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

    POLİSİN AYAĞI KESİLMİŞTİ

    Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin bir ayağı ampüte edilmişti.

    Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - VOLEYBOL
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YunanistanAtina
    Haberler > VOLEYBOL > Voleybol maçında ağır yaralanan 31 yaşındaki polisin hayatını kaybetti
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