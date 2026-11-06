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Yaşam

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

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11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

İzmir'de yüz germe ameliyatından bir gün sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Dr. Turgut Yılmaz, 11 saat süren operasyonun ardından yaşanan ölümde ihmal olduğunu düşündüğünü belirterek "Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum" dedi, yasal süreç başlattıklarını açıkladı.

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Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz (60), yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.

Dr. Emine Yılmaz
Başlık ResmiDr. Emine Yılmaz
BAKMADAN GEÇME
İzmir
3. SAYFA

İzmir'de estetik faciası: Yüz germe ameliyatı olan doktor hayatını kaybetti

11 SAATLİK AMELİYAT SONRASI KALBİ DURMUŞTU

Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim dün hayatını kaybetti.

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İki çocuk annesi Emine Yılmaz için bugün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

Törende eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine eşi Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur ve Bartu Yılmaz, doktor arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

“KAN SULANDIRICI İLACA BAŞLANMADI”

Cenaze töreninde konuşan, Emine Yılmaz'ın eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında derin ven trambozuna (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) bağlı kardiyak arrest (ani kalp durması) gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Ben de radyoloji uzmanıyım. Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum. Yasal süreci başlattık ve bunu da takipçisi olacağız" diye konuştu.

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bir ihmal olduğunu düşündüğünü belirten Turgut Yılmaz, "Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü ve böyle uzun süreli ameliyatlarda kleksan dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç derin ven trambozu dediğimiz toplardamar pıhtılaşmasına sebep oldu. Ayağa ilk kaldırdığımızda solunumu, bilinci ve kalbi aynı anda durdu. Çok üzüntülüyüm" ifadelerini kullandı.

11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Başlık Resmi11 saatlik estetik ameliyat sonrası ölüm! Doktor eşinden ‘ihmal’ iddiası
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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