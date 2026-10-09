1100 liralık taksi ücretine 11 bin lira gönderdi! Şoförün yaptığı takdir topladı

İstanbul'da taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, 1100 liralık yolculuk ücretini yanlışlıkla 11 bin lira gönderen müşterisini bulmak için kilometrelerce yoldan geri döndü. Kaymakamlık binasında müşterisine ulaşamayan Sarıoğlu, ilçedeki sürücü kurslarını tek tek arayarak fazladan yatırılan 9 bin 900 lirayı iade etti. Müşteri ise yaptığı hatayı taksicinin telefonuyla öğrendi.

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İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan Fatih Sarıoğlu, bin 100 liralık ücreti yanlışlıkla 11 bin lira yollayan müşterisine ulaşabilmek amacıyla kilometrelerce yolu geri döndü. Müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığı'ndaki katları ve odaları dolaşmasına karşın bulamayan taksici, yolculuk esnasında yaptıkları sohbeti hatırlayarak ilçedeki sürücü kurslarını tek tek aradı. Yaklaşık 6-7 işletmeyle görüşen Sarıoğlu, sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik'e ulaşıp fazladan yollanan 9 bin 900 lirayı iade etti. Yanlışlıkla yaptığı ödemeden haberi olmayan Çelik ise durumu taksicinin kendisini aramasıyla öğrendi.

Olay, İstanbul İSTOÇ ile Arnavutköy arasında yapılan bir taksi yolculuğunda meydana geldi. Arnavutköy'de sürücü kursu işleten Muhammet Selim Çelik, katılacağı toplantı için İSTOÇ'tan taksiye binerek Arnavutköy Kaymakamlığına gitmek istedi. Yolculuk esnasında taksi şoförü Fatih Sarıoğlu ile sohbet eden Çelik, Arnavutköy'de sürücü kursu işletmeciliği yaptığını söyledi. Kaymakamlık binasına ulaştığında toplantıya yetişmek için acele eden Çelik, bin 100 lira tutan taksi ücretini internet bankacılığı üstünden yollamak istedi. Fakat yanlışlıkla bir sıfır fazla yazarak Sarıoğlu'nun hesabına 11 bin lira yolladı. Ödemenin sonrasında taksiden inen Çelik, toplantısına katılmak için kaymakamlığa girdi.

Taksici Fatih Sarıoğlu

BÜTÜN ODALARI TEK TEK GEZDİ

Yolcusunu bırakmasının ardından çalışmaya devam eden taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde müşterisinin bin 100 lira yerine 11 bin lira yolladığını fark etti. Fazladan yatırılan 9 bin 900 lirayı iade etmek isteyen Sarıoğlu, yolun yarısından geri dönüp müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığına gitti. Binadaki katları ve odaları tek tek gezen taksici, bazı odalarda toplantı olması sebebiyle içeri giremedi. Bütün uğraşlarına karşın müşterisini bulamayan Sarıoğlu, farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

Müşterisinin Arnavutköy'de sürücü kursu işlettiğini anımsayan Sarıoğlu, banka dekontunda yer alan isim ve soyisim bilgilerini kullanarak ilçedeki sürücü kurslarını aramaya başladı. Yaklaşık 6-7 sürücü kursuyla görüşen taksici, aradığı işletmelere Muhammet Selim Çelik'i tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yaklaşık beşinci telefon görüşmesinde müşterisinin çalıştığı sürücü kursuna ulaşan Sarıoğlu, Çelik ile iletişim kurmayı başardı. Fazla ödeme yaptığını müşterisine haber veren taksici, ardından 9 bin 900 lirayı sahibine teslim etti.

Sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik

"UZUN BİR YOLDAN GERİ DÖNDÜM"

Yaşadıklarını aktaran taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, "İSTOÇ'tan aldım, Arnavutköy Kaymakamlığına bıraktım. Taksi ücretini IBAN'dan atayım dedi, ben de tabii olur dedim. Taksi ücreti bin 100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış. Yanlışlıkla herhalde bir sıfır fazla yazmış. Ben bunu sonradan fark edince yolun yarısından geri döndüm. Uzun bir yoldan geri döndüm, abinin peşine çıktım. Kaymakamlıkta abiyi aradım, bulamadım. Bütün odaları gezdim. Bazı odalarda da toplantı varmış, o yüzden giremedim" ifadelerini kullandı.

Müşterisine nasıl ulaştığını anlatan Sarıoğlu, "Giderken biraz muhabbet etmiştik, sürücü kursu olduğunu söylemişti. Sadece o sürücü kursu lafından benim de aklıma geldi. Dedim bütün sürücü kurslarını arayayım. Abinin ismi soyismi zaten dekontta gözüküyor. Hepsine sordum, ‘Bu arkadaş sizin orada mı?' diye. Altı yedi sürücü kursu aradım, herhalde beşincide buldum. Geldim, fazla ödemesini geri teslim etmeye. Bu şekilde oldu" dedi.

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"BU TARZ OLAYLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Benzer durumlarla daha önce de karşılaştıklarını söyleyen Sarıoğlu, "Bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Arabaya telefon düşürenler oluyor, onların da peşine düşüyoruz tabii. Onları da geri iade ediyoruz" diye konuştu.

Sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik ise toplantıya yetişme telaşı sebebiyle yaptığı hatayı fark etmediğini kaydederek, "Taksiye bindim, Arnavutköy Kaymakamlığına geldim, toplantı vardı. Taksi ücreti 1.100 lira tuttu. Taksiciye yanlışlıkla 11 bin lira gönderdim. Taksiciyle yolculuk esnasında konuştuk, sürücü kursu işi yaptığımı söyledim. Daha sonrasında taksiden indim, toplantıya katıldım. Kendisi aradı, buldu beni. Fazla para gönderdiğimi söyledi. Sonrasında parayı bana teslim etti" açıklamasını yaptı.

1100 liralık taksi ücretine 11 bin lira gönderdi! Şoförün yaptığı takdir topladı

"GÜZEL KİŞİLERLE KARŞILAŞMAK MUTLU EDİYOR"

Fazla ödeme yaptığından habersiz olduğunu söyleyen Çelik, "Yoğunluktan dolayı 1.100 lira göndereceğim yerde 11 bin lira gönderdim. Ben fark etmedim. Kendisi beni aradığı zaman anladım, dekonta baktım. Arnavutköy'deki sürücü kurslarını aramış, dekonttan adıma soyadıma bakarak soruşturmuş. ‘Tanıyor musunuz?' diye sormuş. Bizim kursu arayınca burada çalıştığımı söylemişler. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor" dedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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