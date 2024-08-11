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14 yaşındaki Kerim'in bacağı demir korkuluklara saplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta okul bahçesinde oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmek isteyen 14 yaşındaki çocuk demir korkuluklardan atlamaya çalıştı. Dengesini kaybeden çocuğun bacağı demire saplandı. Ekipler olaya müdahale ederken çocuk hastaneye sevk edildi. 

Korku dolu anlar Tokat'ta 26 Haziran İlköğretim Okulunda meydana geldi. 

İddiaya göre, Yeni Mahalledeki 26 Haziran İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşlarının oynadığını gören Kerim Deniz(14) korkulukları aşarak arkadaşlarının yanına gitmek istedi.

14 yaşındaki Kerim'in bacağı demir korkuluklara saplandı - 1. Resim

DEMİRDE ASILI KALDI

Bu sırada, dengesini kaybedince korkuluktaki demirin sivri ucu bacağına saplanan Deniz orada asılı kaldı.

14 yaşındaki Kerim'in bacağı demir korkuluklara saplandı - 2. Resim

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri çocuğun ayağını demirden kurtardı. Yaralı çocuk kontrol amacıyla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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