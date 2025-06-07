145 yıllık gelenek bu yıl da devam etti!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyündeki gelenek 145 yıldır devam ediyor. Gümüşdere mahalle halkı köy mezarlığında el sıkışarak bayramlaştı.

Köy Muhtarı Sedat Ceylan, geleneğin önemi ile ilgili "Dedelerimiz 1880 yılında Bulgaristan’dan göç ederek bu topraklara yerleşmişler. O günden bu yana köyümüzün erkekleri bayram namazını hep birlikte kılar, ardından da köy mezarlığında dualarla geçmiş büyüklerimizi anarak bayramlaşırız." dedi.

Ceylan sözlerine şöyle devam etti:

"BU GELENEĞİ BUGÜNE KADAR HİÇ AKSATMADAN YAŞATMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ"

"Mezarlıkta el ele, gönül gönüle yapılan bu bayramlaşma, sadece bir gelenek değil; birlik, beraberlik ve vefa duygularının en güzel ifadesidir. Bu geleneği bugüne kadar hiç aksatmadan yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Yeni neslin de bu mirasa sahip çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Her bayramda mezarlıkta toplanırken, sadece geçmişimizi değil, bizi biz yapan değerleri de hatırlıyoruz"