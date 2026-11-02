Kütahya'da mahallesinde 15 ayda 81 kez elektrik kesintisi yaşanan, 77 saat elektriksiz kalan bir vatandaş sorunu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı. KDK’nın görüşmeleri sonrasında şebekede bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı, sorun çözüldü.

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Kütahya’nın bir mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahallede "hava muhalefeti, üçüncü şahıs müdahalesi ve arıza" gerekçeleriyle 15 ayda 81 kez elektrik kesintisi yaşanması nedeniyle mağdur oldu.

77 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR

2025'te 63'ü plansız 70, 2026'nın ilk üç ayında ise tamamı plansız 11 elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 77 saat elektriksiz kaldıklarını belirten vatandaşlar sorunun giderilmesi için harekete geçti.

15 ayda 81 elektrik kesintisi! 77 saat karanlıkta kalan mahalleye çözümü KDK buldu

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan bir mahalle sakini, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı, problem çözüme kavuşturuldu.

15 ayda 81 elektrik kesintisi! 77 saat karanlıkta kalan mahalleye çözümü KDK buldu

“ARIZA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ”

Somut, ölçülebilir ve takvime bağlanmış herhangi bir çözüm ortaya konulmadığını öne süren vatandaş, sürekli tekrar eden kesintilerin arıza kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

15 ayda 81 elektrik kesintisi! 77 saat karanlıkta kalan mahalleye çözümü KDK buldu

BAKIM VE YENİLEME YAPILDI

Vatandaş, elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapı iyileştirilmesinin yapılmasını talep etti.

15 ayda 81 elektrik kesintisi! 77 saat karanlıkta kalan mahalleye çözümü KDK buldu

YATIRIM YAPILABİLİR

Başvuru üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yetkililerle görüştü. Görüşmeler sonucunda, şebekedeki arıza risklerini azaltmaya yönelik bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı, bazı ekipmanlar değiştirildi. Aynı zamanda ilçe merkezinin elektrik besleme yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yatırımın öngörüldüğü bilgisi de verildi.

15 ayda 81 elektrik kesintisi! 77 saat karanlıkta kalan mahalleye çözümü KDK buldu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kütahya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIKütahya

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