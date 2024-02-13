1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici

Bilim insanları, yaklaşık 1700 yıllık olduğu düşünülen hala sıvı olan tavuk yumurtası buldu. Bu yumurtanın dünyada türünün tek örneği olduğu düşünülüyor.

Oxford Archaeology'den uzmanlar bir tür Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış su dolu çukurun içinde 1700 yıllık sağlam yumurta keşfetti.

SARISI VE AKI HALA İÇİNDE

Yapılan mikro taramada yumurtanın sarısı ve akının hala içinde olduğu gözlemlendi. Bu yumurtanın o dönemden sağlam kalan tek yumurta olduğuna inanılıyor.

EŞSİZ BİR KEŞİF

Yumurta, 2007-2016 yıllarında İngiltere'nin Buckinghamshire kontluğundaki Aylesbury'de yapılan bir kazı sırasında keşfedilmiş ve araştırmacılar o dönemde bunun "gerçekten eşsiz bir keşif" olduğunu söylemişti. Kazı sırasında arkeologlar "güçlü bir koku" yayan diğer üç yumurtayı kırmış ancak dördüncü yumurta sağlam kalmıştı.

"YETERİNCE İNANILMAZ BİR ŞEY"

Oxford Archaeology'de kazı çalışmalarını yürüten kıdemli proje yöneticisi Edward Biddulph, "İçindekileri gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık çünkü dışarı sızmış olmalarını bekliyorduk. Yumurta sağlam olmasının yanı sıra, ki bu zaten yeterince inanılmaz bir şey, bir de iç kısmında da sıvı olduğunu gösteren inanılmaz bir görüntü oluşmasını sağladı. Bu sıvı muhtemelen yumurtanın sarısı ve beyazı gibi unsurlardan oluşuyor" yorumunda bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yumurta şu anda Aylesbury'deki Discover Bucks Müzesi'nde sergilenirken, hassas kabuğunu kırmadan içini çıkarmaya dair çalışmalar devam ediyor.