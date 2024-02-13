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    • 1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici
    Yumurta, Roma, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bilim insanları, yaklaşık 1700 yıllık olduğu düşünülen hala sıvı olan tavuk yumurtası buldu. Bu yumurtanın dünyada türünün tek örneği olduğu düşünülüyor.

    Oxford Archaeology'den uzmanlar bir tür Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış su dolu çukurun içinde 1700 yıllık sağlam yumurta keşfetti.

    SARISI VE AKI HALA İÇİNDE

    Yapılan mikro taramada yumurtanın sarısı ve akının hala içinde olduğu gözlemlendi. Bu yumurtanın o dönemden sağlam kalan tek yumurta olduğuna inanılıyor.

    1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici

    EŞSİZ BİR KEŞİF

    Yumurta, 2007-2016 yıllarında İngiltere'nin Buckinghamshire kontluğundaki Aylesbury'de yapılan bir kazı sırasında keşfedilmiş ve araştırmacılar o dönemde bunun "gerçekten eşsiz bir keşif" olduğunu söylemişti. Kazı sırasında arkeologlar "güçlü bir koku" yayan diğer üç yumurtayı kırmış ancak dördüncü yumurta sağlam kalmıştı.

    1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici

    "YETERİNCE İNANILMAZ BİR ŞEY"

    Oxford Archaeology'de kazı çalışmalarını yürüten kıdemli proje yöneticisi Edward Biddulph, "İçindekileri gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık çünkü dışarı sızmış olmalarını bekliyorduk. Yumurta sağlam olmasının yanı sıra, ki bu zaten yeterince inanılmaz bir şey, bir de iç kısmında da sıvı olduğunu gösteren inanılmaz bir görüntü oluşmasını sağladı. Bu sıvı muhtemelen yumurtanın sarısı ve beyazı gibi unsurlardan oluşuyor" yorumunda bulundu.

    1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Yumurta şu anda Aylesbury'deki Discover Bucks Müzesi'nde sergilenirken, hassas kabuğunu kırmadan içini çıkarmaya dair çalışmalar devam ediyor.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YumurtaRoma
    Haberler > Yaşam > 1700 yıllık yumurta mikro taramaya alındı! Çıkan sonuç hayret verici
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