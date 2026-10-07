İlk örnekleri Mısırlılar tarafından hayat geçirilen, 2 bin yıllık meslek çilignircilik zamana direniyor. Mesleğe 1983'lü yıllarda adım atan Esnaf Turan Yıldırım “Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek eleman yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım” diye konuştu.

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Geçmişten günümüze ulaşan bazı meslekler eski popülerliğini yavaş yavaş kaybederken, bazı meslekler ise zamana direnmeye devam ediyor.

Geçmişte özellikle kapı ve kilit sistemlerinin açılması ve onarılması amacıyla yapılan anahtarcılık ve çilingirlik, günümüzde teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak çok daha geniş bir çalışma alanına ulaştı.

2 bin yıllık meslek! Mısırlılar başlattı, günümüze ulaştı: Meslek yüksekokullarında eğitimi veriliyor

2 BİN YILLIK MESLEK

Yaklaşık 2 bin yıl önce Mısırlılar tarafından kullanılan ilk örnekleriyle tarihin en eski meslekleri arasında yer alan anahtarcılık ve çilingirlik, bugün de rağbet görüyor.

KOPYALAMA, MONTAJ, ONARIM

Mesleği sürdüren ustalar, anahtar ve kilit sistemlerinin yanı sıra otomobil, kasa, dolap ve benzeri eşyaların kilitlerinin açılması, anahtar kopyalanması, kilit montajı, bakım ve onarımı gibi birçok işlemi gerçekleştiriyor.

Anahtarcılık kapsamında örnek anahtarın çip kontrolü, anahtar kopyalama, anahtar kodlama, kilit açma, kilide anahtar yapma, kilit tamiri ve bakımı, kilit şifrelerinin değiştirilmesi, barel değişimi ve güvenlik sistemlerinin kurulması gibi çeşitli işlemler yapılıyor.

2 bin yıllık meslek! Mısırlılar başlattı, günümüze ulaştı: Meslek yüksekokullarında eğitimi veriliyor

MESLEĞİ OĞLUNA DA ÖĞRETTİ

Erzincanlı esnaf Turan Yıldırım, 1983'lü yıllarda başladığı mesleğini oğlu Furkan Yıldırım'a da öğretti. Yıldırım, "Nesilden nesile bu işi aktarıyoruz, işi devam ettirecek eleman yetiştiriyoruz. Oğlum öğrendikten sonra ben artık işi bıraktım. Bu dükkanda oğlum var, ben arada uğruyorum" dedi.

Çelik kapılar da dahil olmak üzere tüm kapıların anahtarlarını yenilediklerini belirten Yıldırım, ihtiyaç halinde çilingirlik hizmeti de verdiklerini ifade etti.

Günümüzde meslek yüksekokullarında da "Makine Teknolojisi" alanında anahtarcılık ve çilingircilik eğitimi veriliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzincan Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzincan

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