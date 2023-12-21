21 Aralık 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:32

‘Kış gündönümü’ olarak adlandırılan 21 Aralık ile birlikte kış mevsimi resmen başlıyor. Dünya, güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gün dönümü bazen 21 Aralık'a, bazen ise 22 Aralık'a denk geliyor. Peki, Türkiye’de en uzun ve en kısa gece hangi illerde yaşanacak?

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih olarak biliniyor. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.

EN UZUN GECE SİNOP’TA

Bu yıl 21 Aralık perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk geliyor. Türkiye’de en uzun gece, 15 saat 6 dakika ile ülkenin kuzeyindeki Sinop'ta yaşanacak.

EN KISA GECEYİ HATAY YAŞAYACAK

En kısa gece ise 14 saat ile Türkiye’nin Güney'indeki Hatay’da gerçekleşecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Sinop'tan sonra Türkiye'de en uzun geceyi yaşayan şehirler sırasıyla Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun olarak sıralanıyor.

DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ

21 Mart (Ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.