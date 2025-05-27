3 ayda bir zam 50 bin lira maaş veriyordu... 58 yıllık efsane köfteci camına astığı yazıyla kepenk indirdi

Tekirdağ'da 1966 yılından bu yana köftecilik yapan Halil Sayı yarım asırlık dükkanını kapattı. Sayı, eleman bulmakta zorlandığı için dükkanını kapattığını söyleyip "8 saate 2 bin lira para istiyor. 50 bin lira maaş veriyorum, üç ayda bir de zam yapıyorum. Bu kadar para verdiğimizde bize kalmıyor. Ben de kızdım kapattım" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1966 yılından bu yana köftecilik yağan Halil Sayı, bu yıl 'pes' etti. Son yıllarda çalıştıracak adam bulamadığını söyleyen Sayı, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Sayı, dükkanının camına 'Elemansızlıktan kapattık' yazısı aşarak kepenk indirdi.

PERSONELSİZLİKTEN DÜKKANINI KAPATTI

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zamanda herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

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Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor, ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

"50 BİNİ KABUL ETMEDİLER"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını açıkça ortaya koydu.