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4 bin dolara lolipop aldı! 8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 70 bin şeker sipariş etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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4 bin dolara lolipop aldı! 8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 70 bin şeker sipariş etti
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara 70 bin lolipop sipariş etti.

ABD'de Kentucky eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolar tutarında 70 bin şeker siparişi verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Kentucky'de yaşayan Holly LaFavers adlı kadın evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce şaşırdı.

4 bin dolara lolipop aldı! 8 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 70 bin şeker sipariş etti - 1. Resim

4 BİN DOLARA 70 BİN LOLİPOP SİPARİŞ ETTİ 

LaFavers, 8 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak amacıyla cep telefonundan 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendiğini belirtti.

Siparişte yer alan 22 koli şekerin teslim edildiğini, yolda olan 8 koliyi ise iptal edip satıcıya geri gönderdiğini söyleyen LaFavers, siparişin maliyetinin 4 bin dolar olduğunu dile getirdi.

LaFavers, "Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum." ifadesini kullandı.

Çevrim içi satış şirketi Amazon ve banka ile gün boyu süren konuşmalardan sonra siparişleri iade etmeyi başardığını belirten LaFavers, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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