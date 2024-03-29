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Haberler > Yaşam > 4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu

4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesinde Ali Dölek isimli üzüm üreticisinin bağın kenarında bulunan dut ağacına yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu. Evi pandemi zamanında yaptığını belirten Dölek, "Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim." dedi. 

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesinde yaşayan Ali Dölek isimli üretici üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına yaklaşık 4 yıl önce pandemi döneminde yerden 2 metre yükseklikte 4 metrekare genişliğinde dinlenmek için yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu. Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki yoldan geçenlerin hayranlıkla incelediği kulübe ile vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu - 1. Resim

"4 YIL ÖNCE 4 BİN LİRA MASRAF ETTİM"

Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, "Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım. Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim." dedi.

4 bin liraya yaptı! Ağaç kondu ev ilgi odağı oldu - 2. Resim

"ÇOK RAHAT VE HAVADAR OLMUŞ" 

Ağaçkondu evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası. Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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