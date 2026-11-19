Türkiye'de 4 milyonu aşkın genç ne eğitim hayatında ne de istihdamda yer alıyor. "Ev genci" olarak adlandırılan bu kesimin yaşadığı sorunlar tartışılırken, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" ilan edilen 25 yaşındaki Barış Özbay'dan yeni açıklamalar geldi. Ekonomik şartlarının düzelmesinin bile kendisini evden çıkaramayacağını söyleyen Özbay, "Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil" dedi.

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Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdamda bulunan 4 milyonu aşkın genç, ekonomik zorluklar ve iş hayatına katılım sorunlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyunda "ev genci" olarak tanımlanan bu grubun yaşadığı sorunlar tartışılırken, Hatay'da yaşayan 25 yaşındaki Barış Özbay sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan ve zamanının büyük bölümünü evde geçiren Özbay, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla "ev gençlerinin lideri" ilan edildi.

Yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından evine dönen Özbay, kendisini 'lider' olarak görmediğini söyledi.

"ŞARTLAR DÜZELSE BİLE EVDEN ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ev gençleriyle kendi hayat biçimi arasında fark bulunduğunu belirten Özbay, ekonomik koşulların iyileşmesinin kendisi için yeterli olmayacağını ifade etti.

"Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum."

Özbay, uzun süre evde kalmanın insanlar üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceğini de dile getirdi.

"İŞ OLSA BİLE MAAŞI DEĞMİYOR"

Türkiye'de ev gençlerinin sayısının artmasında ekonomik şartların etkili olduğunu düşündüğünü söyleyen Özbay, çalışma hayatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bazen bulunan işin maaşı ya da çalışma ortamı da yapılan işe değmiyor."

4 milyon 'ev genci'nin lideri ilan edildi! Barış Özbay şaşırtmadı: Umurumda değil

Kuşaklar arasındaki anlaşmazlıklara da dikkat çeken Özbay, "Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor" dedi.

"LİDER DEĞİLİM, SİMGE HALİNE GELDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımları takip ettiğini belirten Özbay, gördüğü ilgiden memnun olduğunu gizlemedi.

"İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez."

Kendisinin bilgisi dışında "ev gençlerinin lideri" olarak gösterildiğini söyleyen Özbay, "Kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim" ifadelerini kullandı.

"EV GENCİ OLMAK UMURUMDA DEĞİL"

Ev gençlerinin yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Özbay, kendisinin bu konuda tavsiye verecek son kişi olduğunu söyledi.

"Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil. Bu durumun uzun süre böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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