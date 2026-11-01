Her şey o gün başlamış! 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'ın son hâli ortaya çıktı

"DEPREMLE ALAKASI YOK, ZATEN EVE KAPANIYORDUM"

Evden çıkmamasının 6 Şubat depremlerinden kaynaklandığı yönündeki düşüncelere de açıklık getiren Özbay, bu durumun depremden çok önce başladığını söyledi: "Depremle alakası yok. Depremden çok çok önce ben zaten eve girip çıkıyorum sürekli, kapatıyorum kendimi eve. Bir iki ay arkadaşlarım geliyor, çıkarıyorlar. Sonra tekrar aynı şey oluyor."

Üniversiteyi bıraktıktan sonra kendisini yeniden eve kapattığını belirten Özbay, bu kez kendisini dışarı çıkaracak arkadaşlarının yanında olmadığını ifade etti.