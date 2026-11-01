Her şey o gün başlamış! 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay'ın son hâli ortaya çıktı
Hatay'da yaklaşık 3 yıldır evden çıkmamasıyla Türkiye'nin gündemine gelen Barış Özbay, YouTuber Testo Taylan'ın konuğu oldu. 26 yaşındaki Özbay, kendisini eve kapattığı günü, neden yetişkin olmak istemediğini ve yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. En yakın arkadaşının düğününe bile gidemediğini söyleyen Özbay'ın son durumuna ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
TÜRKİYE ONU 'EVDEN ÇIKMAYAN GENÇ' OLARAK TANIMIŞTI
Hatay'da yaklaşık 3 yıldır evinden çıkmayarak zamanının büyük bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçiren Barış Özbay, daha önce hastanede gördüğü tedavi ve uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkmasıyla gündeme gelmişti.
YouTuber Testo Taylan, 26 yaşındaki Özbay'ı evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen röportajda Barış, hayatındaki kırılma noktasını, ailesiyle ilişkisini, sağlık sorunlarını ve geleceğe dair düşüncelerini anlattı.
HER ŞEY O GÜN BAŞLAMIŞ! "EVE GELDİM VE KAPATTIM"
Barış Özbay, kendisini eve kapatmasının üniversite yıllarına dayandığını açıkladı. Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra açık öğretimden mezun olduğunu, üniversitede ise yalnızlık nedeniyle zorlandığını anlattı.
Üniversiteye devam etmek istemediği bir gün eve döndüğünü belirten Özbay, "Sonra bir gün dedim işte, gitmiyorum. Geri eve gelince o gün kapattım işte, 3 yıl önce" sözleriyle hayatındaki dönüm noktasını anlattı.
"DEPREMLE ALAKASI YOK, ZATEN EVE KAPANIYORDUM"
Evden çıkmamasının 6 Şubat depremlerinden kaynaklandığı yönündeki düşüncelere de açıklık getiren Özbay, bu durumun depremden çok önce başladığını söyledi: "Depremle alakası yok. Depremden çok çok önce ben zaten eve girip çıkıyorum sürekli, kapatıyorum kendimi eve. Bir iki ay arkadaşlarım geliyor, çıkarıyorlar. Sonra tekrar aynı şey oluyor."
Üniversiteyi bıraktıktan sonra kendisini yeniden eve kapattığını belirten Özbay, bu kez kendisini dışarı çıkaracak arkadaşlarının yanında olmadığını ifade etti.
"BEN HÂLÂ ÇOCUĞUM, SADECE VÜCUDUM BÜYÜDÜ"
Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Barış Özbay'ın yetişkinlikle ilgili sözleri oldu.
Çocukluğunda birçok ihtiyacının ailesi tarafından karşılandığını söyleyen Özbay, yetişkinliğin getirdiği sorumluluklara alışamadığını anlattı.
"Ben hâlâ çocuğum ama vücudum büyüdü. Yetişkin değilim, ben çocuğum. Şu an bu büyük vücudun içine takılı kalmışım."
Özbay, dışarı çıkmanın beraberinde sorumluluk getirdiğini ve bu sorumlulukları üstlenmek istemediğini dile getirdi.
EN YAKIN ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE BİLE GİDEMEMİŞ
Barış Özbay, sosyal hayattan ne kadar uzaklaştığını anlatırken en yakın arkadaşının düğününe bile katılamadığını açıkladı.
Düğüne gitmek istediğini ancak hazırlanmak ve kendisini götürmesi için birinden yardım istemek gibi durumların kendisini rahatsız ettiğini belirten Özbay, "En yakın arkadaşımın düğününü kaçırdım. Gitmek de isterdim ama olmadı işte" dedi.
Özbay, tek başına bir iş yapmaktan kaçındığını, dışarı çıkması gerektiğinde genellikle arkadaşlarının kendisine eşlik etmesini beklediğini söyledi.
SAĞLIK SORUNLARI ARTTI! "HAREKET EDEMİYORUM"
Yaklaşık 3 yıldır doktora gitmediğini söyleyen Barış Özbay, sedef hastalığı nedeniyle eklemlerinde şişlik ve ağrılar oluştuğunu anlattı: "Sedef sadece deriyi etkiliyordu önceden ama şimdi 3 yıldır doktora gitmedim. Eklemlerim şişmiş, hareket edemiyorum, ağrıyor."
Hastanede kendisine verilen ilaçları kullanmadığını, yalnızca ağrı kesici aldığını belirten Özbay, günlük hareketlerinin de önemli ölçüde kısıtlandığını ifade etti.
İŞE GİRDİ AMA BİR FOTOKOPİ YÜZÜNDEN BIRAKTI
Daha önce farklı işlerde çalışmayı denediğini açıklayan Özbay, en küçük hatada bile yoğun bir telaş hissettiğini söyledi.
Bilgisayarla ilgili bir iş yerinde çalışırken müşterinin istediği fotokopiyi çekmekte zorlandığını anlatan genç, "Birkaç hatalı deneme yaptım. O sırada telaşlıyım tabii. Sonra patron geldi, dedim 'Ben yarın gelmiyorum, çalışmayacağım.' Bıraktım onu da öyle" ifadelerini kullandı.
Özbay, berberde çalıştığı dönemde de benzer bir durum yaşadığını ve işini bıraktığını belirtti.
"HİÇBİR SORUMLULUK İSTEMİYORUM"
Hayatını neden değiştirmek istemediği sorusuna cevap veren Özbay, sorumlulukların kendisinde huzursuzluk oluşturduğunu anlattı: "Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir sorumluluk istemiyorum."
Gerçek hayattaki belirsizliklerin kendisini rahatsız ettiğini belirten Özbay, "Hata yapabilirim. Kabul etmiyorum, istemiyorum hata yapmayı. Mükemmel olmayacaksa hiç olmasın" sözleriyle düşüncelerini aktardı.
ANNESİNİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ: "HER ŞEYİ BEN DÜŞÜNÜYORUM"
Barış Özbay'ın annesi de röportajda ailenin yaşadığı maddi sıkıntılardan söz etti. Zaman zaman elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını ve borç almak zorunda kaldığını belirtti.
Özbay'ın günlük ihtiyaçları ve evin geçimiyle ilgilendiğini anlatan anne, "Her şeyi ben düşünüyorum" dedi.
Barış ise ailenin nasıl geçindiğini sorgulamadığını söyleyerek, yurt dışında yaşayan bir kişinin kendisine maddi yardım gönderdiğini açıkladı.
TESTO TAYLAN İÇİN DUŞ ALDI, DIŞARI ÇIKTI
Uzun süre duş almamasıyla da gündeme gelen Barış Özbay, bunun nedeninin yalnızca isteksizlik olmadığını, suyun vücudunda oluşturduğu ıslaklık hissinden de rahatsız olduğunu söyledi.
Testo Taylan'ın ziyareti öncesinde duş aldığını anlatan Özbay, "Sen geliyorsun diye o küçük sorumluluk geldi. 'Yıkanmam lazım, böyle çıkamam karşısına' dedim. O yüzden yıkandım" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sırasında dışarı da çıkan Özbay, normalde bahçeye bile çok nadir çıktığını belirtti.
"İYİ OLMAK İSTEMİYORUM"
Röportajın sonunda Barış Özbay'ın geleceğine ve tedaviye ilişkin sözleri dikkat çekti.
Sağlık sorunlarının ilerlediğini ve tedavi sürecinin kendisi için zor olacağını düşündüğünü anlatan Özbay, "Şu an artık hiçbir şey istemiyorum. İyi olmak istemiyorum ben" dedi.
Yaşamını değiştirmeye yönelik isteksizliğini açıkça dile getiren Özbay'ın açıklamaları, üç yıldır devam eden sosyal izolasyonunu ve sağlık durumunu yeniden gündeme taşıdı.