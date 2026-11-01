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KPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi

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Diyarbakır’da Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne (DHBT) girmek için okula gelen genç kız, 10 saniye geç kaldığı için salona alınmadı. Kapıların kapanmasının ardından gözyaşları içinde yere yığılan genç kızın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’dan sonra öğrenciler içeri alınmadı.

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10 SANİYE İLE KAÇIRDI

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği için binanın kapıları kapatıldı, sınava girmesine izin verilmedi.

KPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi
Başlık ResmiKPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere oturup gözyaşlarına boğuldu. Görevli, etrafta bulunanların ısrarına rağmen kapıyı açmadı, genç kız ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi
Başlık ResmiKPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi

SONUÇLAR 25 KASIM'DA AÇIKLANACAK

30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlenecek olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nde adaylara 40 sorudan oluşacak sınav içi 60 dakika süre verilecek. Saat 11.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne 147 bin 844 aday katılacak, sonuçlar 25 Kasım'da açıklanacak.

KPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi
Başlık ResmiKPSS’de 10 saniye krizi! İçeri alınmadı, yere yığıldı, sinir krizi geçirdi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır
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