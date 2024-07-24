4 senede 41 Avrupa ülke nüfusundan fazla ziyaretçi! Ayasofya-i Kebîr Câmi 25 milyon kişiyi ağırladı

86 sene müze olarak kullanıldıktan sonra 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi dört yılda 25 milyon ziyaretçiyi kabul etti.

Yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi , ibadete açılmasının üzerinden geçen dört senede yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 916 sene kilise olarak kullanıldıktan sonra 1453’te fetih sembolü olarak camiye çevrilen Ayasofya, 1934’te müze yapılarak ibadete hasret kalmıştı. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi , 24 Temmuz 2020’de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle ibadete açıldı. İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu “Cami 24 Temmuz 2020’den itibaren dört yıl boyunca yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etti” dedi.

Bu rakam, Avrupa’da 21 ülkenin nüfusundan fazla. Camiyi günlük ortalama 50 bin, senelik ise yaklaşık 6-7 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Aktürkoğlu “Cumartesi ve pazar günleri özellikle Sahih-i Buhari dersleri, irşat dersleri, irfan dersleri, bunun haricinde kandil gecelerinde icra ettiğimiz özel programlar var. Kur’ân kurslarımızda yetişen hafızlarımızın icazet merasimlerini de Millî Eğitim Bakanlığıyla ortak yürüttüğümüz hafızlık projesinin icazet merasimlerini de Ayasofya’da yapmaktayız” diye konuştu. Günlük ortalama bir veya iki kişinin ihtida merasimi de camide yapılıyor. Diyanet personeli olarak camide 50 personel bulunduğunu belirten Aktürkoğlu dinî rehberlik yapan, özellikle yabancı turistlere yönelik İslam ile Ayasofya’nın kültürel ve dinî yönlerinden bahseden cami rehberlerinin olduğunu söyledi.