440 parça, 44 metre! Hepsi imha edildi

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında bulunan İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplanarak imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlerde Bakanlığa ait "Koruma Kontrol-3" teknesiyle Kırklareli, İstanbul ve Aydın Tarım ve Orman müdürlüklerinden gelen ekipler görev aldı.

380 CANLI TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

Denetimler sırasında denizde 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ ele geçirilirken, ağlar denizden toplanarak imha edildi. Ağlara takılan çoğunluğu kalkan balığı olmak üzere 380 canlı balık ise tekrar denize bırakıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirten Karaca, bu süreçte denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

"KURALLARA UYMAYANLARA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIYOR"

İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 44 bin metre ağın toplandığını belirten Karaca, "Avcılarımızdan, özellikle av döneminde yasalara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulanıyor." dedi.