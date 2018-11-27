Alınan bilgiye göre, Şenol Kamış Meydanı'nda emlakçılık yapan S.K. ve ortağı E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, ortağı E.G'ye yanındaki tabancayla ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri E.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü
27.11.2018 - 17:51 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde emlak işi yapan iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Etiketler : sakarya,haberler,
590704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590704.aspx
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