Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şenol Kamış Meydanı'nda emlakçılık yapan S.K. ve ortağı E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, ortağı E.G'ye yanındaki tabancayla ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri E.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.