Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas’tan aldığı yükle İtalya’ya seyretmekte olan Harmony S gemisi, Almeria Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’nden (MRCC) yapılan çağrı ile göçmenleri kurtarma bildirimi alarak rotasını değiştirdi. Göçmenlerin bulunduğu bölgeye giden Harmony S gemisi 4 gündür denizde olan göçmenleri kurtararak gemiye aldı. Göçmenlerin üzerlerindeki ıslak kıyafetler değiştirilirken, eğitimli gemi mürettebatı tarafından göçmenlere ilk yardım yapıldı. Denizde günlerdir aç ve susuz kalan göçmenlere gemi personeli yiyecek ikramında bulundu. İspanya MRCC tarafından yönlendirilen kurtarma botundaki sağlık görevlisi göçmenleri kontrolden geçirdi. Yapılan kontrolün ardından göçmenler gerekli işlemler yapılmak üzere Almeria şehrine götürüldü.

“Allah yardımcıları olsun biz elimizden geleni yaptık”

Kurtarma operasyonunu yöneten kaptan Levent Kayaalp kurtarma operasyonunu turkdeniz.com sitesine anlattı. Kaptan Kayalp, “Saat 14.30 sıralarında görmüş olduğunuz arkadaşlar denizde mahsur kalmışlar. Bize gelen haberle arama kurtarma ekipleriyle bölgeye intikal etmemiz söylendi. Yaklaşık 4 bin güneyimizde olduğundan bizde arama kurtarmaya katıldık. Arkadaşları yaklaşık yarım saat sonra yanlarına vardığımızda hepsi bitkin durumdaydı. Botları ters dönmüş ve su almış durumdaydı. Hepsi soğuktan dolayı mustariplerdi. 4 gündür suda olduklarını söylediler. Güverteye çıktıklarında yorgunluktan yığılıp kaldılar” ifadelerini kullandı.

Mültecilere, ilk müdahalelerin yapıldıktan sonra kendilerini iyi hissetmeleri için ıslak elbiselerinin çıkarıldığını söyleyen Kayaalp, “Daha sonra kendilerine gelince 13 kişiyi salona alıp güzel bir şekilde elimizden geldiğince sağlıklı bir şekilde konuk etmeye çalıştık. Biraz sonra İspanya’dan gelecek arama kurtarma botu arkadaşları alacak. İlk konuşmalarda İspanya’ya mülteci olarak kaçmak istediklerini söylediler. Allah yardımcıları olsun biz elimizden geleni yaptık” diye konuştu.