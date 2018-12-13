Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır"
Çorum'daki okullara kar tatili
13.12.2018 - 08:39 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Etiketler : Çorum,okullara kar tatili,
593201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593201.aspx
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