Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise yer yer yaklaşık 8 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek olduğu kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.