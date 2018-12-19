Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışı, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise yer yer yaklaşık 8 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek olduğu kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.
Kırklareli'de kar etkisini gösterdi
19.12.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.
Etiketler : Kırklareli,kar,
594199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594199.aspx
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