Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve Almanya’da Amerikan askerlerini ziyaret ettikten sonra Washington’a döndü. Trump, Demokratlarla yaşanan duvar krizi ile ilgili twitterdan açıklama yaptı. Trump, "Demokratlar, sınır güvenliğine ve güney sınırında bir duvara ihtiyacımız olduğunu ve uyuşturucuların, insan kaçakçılığının, çete üyelerinin ve suçluların ülkemize girmesini durdurmak gerektiğinin farkına vardırlar mı?" açıklamasını yaptı. ABD’de 6 gün önce Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ek ödenek Demokratların karşı çıkması sonucu bütçe tasarısına eklenmemiş ve federal hizmetler kısmen durdurulmuştu.