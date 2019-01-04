Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Simav istikametine seyreden Miray Nesime Sayın yönetimindeki 35 KD 2237 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Miray Nesime Sayın yaralandı.
Yaralı Sayın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı
04.01.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz - Simav karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Simav istikametine seyreden Miray Nesime Sayın yönetimindeki 35 KD 2237 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Miray Nesime Sayın yaralandı.
Etiketler : Kütahya,
596629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596629.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER