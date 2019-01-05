Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçimen Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin Sarıçimen Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan aramada 110 gram toz esrar ve 55 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.