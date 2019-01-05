Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünden bu yanan Trakya genelinde etkisini gösteren kar yağışı Kırklareli’nde etkisini artırdı. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte Kırklareli kent merkezinde sokak aralar ve caddeler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olması birlikte yolda bulunan sürücülerde ilerlemek zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de cadde ve sokak aralarındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.