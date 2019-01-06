Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak’ta dün gece başlayan kar yağışı bütün gece sürerek sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yaklaşık bir haftadır ara ara yağan fakat etkili olmayan kar yağışı dün geceden beri kent ve çevresinde kendisini bu sefer hissettirdi. Kent merkezinde yaklaşık 10 santimetre (cm) olan kar, yüksek kesimlerde yer yer 20-30 cm’ye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri ana arterlerde bütün gece yolların açık kalması için tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Bazı köy yolları kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmen kapanırken, ekiplerin karla mücadelesi ile yolların açık kalması için çalışmalar devam ediyor. Karla kapanan kentin sokak hayvanları ise kar altında kendilerine yiyecek bulmaya çalıştılar. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve akabinde oluşacak buzlanma - don olaylarının kentte 3-4 gün daha etkili olacağı yönünde. Özellikle araç sürücülerinin mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilirken, trafikte olacakların da zincir, çekme halatı gibi yardımcı malzemelerini yanlarında bulundurması istenildi.