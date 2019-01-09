Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu -2 
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 8 
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 9 
Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 5 
Adana: Parçalı bulutlu 11 
Antalya: Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11 
Samsun: Parçalı bulutlu 5 
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 7 
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu -2 
Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 4 