Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu -2

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 8

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 9

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 5

Adana: Parçalı bulutlu 11

Antalya: Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Samsun: Parçalı bulutlu 5

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 7

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 4