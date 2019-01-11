Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerlek Mahallesi’nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olası can kaybı ihtimaline karşı arama yaptı. Binanın molozları ilgili kurumlarca temizlenirken, yapılan aramada çöken bina altında kimsenin olmadığı tespit edildi.