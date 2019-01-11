Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerlek Mahallesi’nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olası can kaybı ihtimaline karşı arama yaptı. Binanın molozları ilgili kurumlarca temizlenirken, yapılan aramada çöken bina altında kimsenin olmadığı tespit edildi.
Kahramanmaraş’ta metruk bina çöktü
11.01.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.
Etiketler : Kahramanmaraş,yaşam haberleri,
597754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597754.aspx
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