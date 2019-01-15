İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet ve  Gasp Büro Amirliği ekipleri, banka şubesindeki olayın ardından yaklaşık 100  kamera görüntüsünü titizlikle inceleyerek, şüphelinin İ.E. olduğunu belirledi.

Şüphelinin saklandığı yeri belirleyen ekipler, düzenledikleri  operasyonla İ.E'yi yakaladı.
 
Söz konusu adreste yapılan aramada, samanlık içerisinde zanlının  olayda kullandığı silah, banka görevlisine ait tabanca, gasbettiği  değerlendirilen 12 bin 30 lira ile soygun sırasında kullandığı yüz maskesi ve  çanta ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.E.  tutuklandı.
 
Bu arada, zanlının Manisa'da asker olduğu ve hava değişimi dolayısıyla  geldiği memleketinde olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
 
Şanlıurfa'da geçen hafta, Merkez Haliliye ilçesi Emniyet Caddesi'ndeki  banka şubesine gelen bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten  sonra para gasbederek kaçmıştı.