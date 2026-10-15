Kayseri’de festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulan 7 baharatla hazırlanan, 6 ay bayatlamayan Hatay kömbesi, dikkat çekti. 30 yıllık kömbe ustası Murat Doğan “Özel bir kurabiyedir, içerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil var” dedi.

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Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde tadıma sunulan Hatay'ın geleneksel lezzeti Hatay kömbesi ziyaretçilerin beğenisini topladı.

“6 AY BAYATLAMAYAN ÖZEL KURABİYE”

7 çeşit baharatla yapılan ve 6 ay boyunca bayatlamayan kömbeyi anlatan 30 yıllık esnaf Murat Doğan şöyle konuştu:

Hatay kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. İçerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de ürünün bayatlamasını önlüyor. Bu ürünlerimizi de cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak tatmalarını sağlıyoruz.

6 ay bayatlamayan 400 yıllık özel lezzet! Sadece Hatay’da var, içinde 7 baharat bulunuyor

"HATAY'IN SEMBOLÜDÜR"

Doğan, kömbenin medeniyetler ve Hatay'ın sembolü olduğunu söyleyerek, "Bu kömbe kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır. Bizim için kardeşliği, dostluğu, samimiyeti yani çok şeyi ifade eder. Medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolüdür. Bütün medeniyetlerin birleşimidir. Biz Kayseri halkı için geldik buraya ve bu güzel lezzetleri tatmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

6 ay bayatlamayan 400 yıllık özel lezzet! Sadece Hatay’da var, içinde 7 baharat bulunuyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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