Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem terör ve sınır olayları nedeniyle turizmin durma noktasına geldiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Güneydoğulu turizmciler, sektörde yaşanan hareketliliğin 2019’un “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle bu yıl daha da artmasını bekliyor. Bu kapsamda özellikle turizm sezonu olan ilkbahar öncesi için uygun kampanyalar hazırlayan tur şirketleri, organizasyonlarla vatandaşlara dolu dolu bir tatil imkanı sunuyor. “Tarihin sıfır noktası” olarak kabul edilen Göbeklitepe’de, Hazreti İbrahim’in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da, evleriyle dikkati çeken Mardin’de, gastronomi turizmiyle tanınan Gaziantep’te ve “Evliyalar şehri” olarak bilinen Diyarbakır’da, sezonun ‘altın yıl’ını yaşayacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Burada büyük bir kültürel miras, hazine var. Sandık açıldıkça ayrı bir güzellik, ayrı bir miras, tarih ve kültür çıkıyor” diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Yöre Temsil Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise “Otellerdeki doluluk oranları yüzde 80-90’lara ulaştı. Önümüzdeki dönemde de bunun daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ise “Ne kadar geniş yelpazede destinasyon sunabilirseniz o kadar fazla turiste hitap edebiliyorsunuz. O yüzden Göbeklitepe sadece Şanlıurfa için değil bütün bölge için turizm ivmesi olabilir. Bu anlamda Adıyaman olarak biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2019’un tüm bölge için önemli bir atılım yılı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HER KÖŞESİ BİR CENNET

Güneydoğu sahip olduğu değerlerle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkânı sunuyor. Şanlıurfa’da, en fazla ilgiyi, Balıklıgöl görüyor. Geceyi kent merkezinde geçirmek isteyenler ise yöresel müziklerin sunulduğu ünlü “sıra geceleri”ne katılıp mahallî lezzetlerin tadına bakıyor. Şanlıurfa Müze Kompleksi, Göbeklitepe hafriyat alanı görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri ile tarihi Harran ilçesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tarihte onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır ise, güvenlik endişesi yaşamadan gönül rahatlığıyla şehre gelenlere farklı bir atmosfer sunuyor. Turistler, Surlar, Hevsel Bahçeleri, İçkale Müze Kompleksi, Ulucami, peygamber makamları ve türbeler gibi yerleri ziyaret ediyor. Mardin ise taş evleri ve farklı dokusuyla hayran bırakıyor. UNESCO’nun gastronomi listesinde olan Gaziantep de sahip olduğu tarihi ve kültürel güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Şehre gelenler, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep Kalesi, hanlar, tarihî Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesteni gezip şehrin eşsiz mutfağına ait tatların satıldığı Almacı Pazarı’ndan alışveriş yapabiliyor. UNESCO listesine alınan Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs üyle Adıyaman da turizm meraklılarının dikkatini çekiyor.