Okul servis araçları ile personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik yapılan denetim sonucunda 49 araç sorgulandı ve sorgusu yapılan araçlardan 3 araca muayenesiz olduğundan, 2 araca araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, 1 araca dur ikazına uymamak, 1 araca da yetki belgesi bulunmadığından toplamda 4 bin 460 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
Edirne’de servis araçlarına denetim yapıldı
04.02.2019 - 21:43 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Edirne,
602406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602406.aspx
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