Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Halil Rıfat Paşa Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi S.D. kültür merkezi önünde alacaklı olduğu eniştesi Murat Çalışkan (32) ile karşılaştı. Burada kayınbirader ve enişte arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kayınbirader yanında bulunan tabancayla eniştesine üç el ateş etti. Başına, koluna, ve eline isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalışkan, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.