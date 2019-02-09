Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 18, Çatak'ta 65, Gevaş'ta 5 ve Gürpınar'da 55 olmak üzere toplam 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da 217 yerleşim yerinin yolu kapandı
09.02.2019 - 11:41 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,kar,ulaşım yolu,
603436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603436.aspx
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