Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 18, Çatak'ta 65, Gevaş'ta 5 ve Gürpınar'da 55 olmak üzere toplam 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.