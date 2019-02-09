Olay, Eyüp'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre saldırgan E.T. aracından inerek silahıyla alışveriş merkezi önünde bulunan Baran E. isimli kişiyi bacağından vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Baran E. hastaneye kaldırılırken, E.T. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bulunan kovanları işaretlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eyüpsultan'da alışveriş merkezi önünde silahlı saldırı
09.02.2019 - 15:08 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüp'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan,saldırı,
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