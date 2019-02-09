Alınan bilgiye göre, Sarayköy'de faaliyet gösteren şirketin  yetkilileri depoda yaptıkları kontrollerde, sondaj için kullanılan ve tanesi 6  bin dolar olan 40 elmas matkap ucunun kayıp olduğunu fark ederek durumu  jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarının  kayıtlarını inceleyen jandarma, olayın şüphelisinin şirketin depo sorumlusu M.O.  olduğunu tespit etti.

Çaldığı matkap uçlarının tanesini başka şirketlere 10 bin liradan  sattığı belirlenen M.O, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,  çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.