Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisini göstermesi sonucu, Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, büyük bir gürültüyle çöktü. Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çöken balkonun olduğu evde incelemelerde bulundu.
Sağanak yağış nedeniyle balkon çöktü
13.02.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağışın etkili olması sonucu bir evin balkonu çöktü. Yaşanan olayda yaralanan veya can kaybı olmazken, çöken balkon mahallede paniğe neden oldu.
Etiketler : izmir,sağanak yağış,
604322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604322.aspx
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