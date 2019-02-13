Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisini göstermesi sonucu, Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, büyük bir gürültüyle çöktü. Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çöken balkonun olduğu evde incelemelerde bulundu.