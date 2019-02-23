Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan V.G. (25), iddiaya göre fabrika içerisinde bulunan ve kapağı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki giderin içine düştü. V.G., mesai arkadaşlarının yardımıyla düştüğü menfezden çıkartıldı. Sağlık yaralı işçiyi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.
Fabrikanın menfezine düşen işçi ölümden döndü
23.02.2019 - 18:07 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında menfeze düşen işçi ölümden döndü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : Bursa,
606667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606667.aspx
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