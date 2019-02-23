Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan V.G. (25), iddiaya göre fabrika içerisinde bulunan ve kapağı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki giderin içine düştü. V.G., mesai arkadaşlarının yardımıyla düştüğü menfezden çıkartıldı. Sağlık yaralı işçiyi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor. 