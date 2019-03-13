Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17