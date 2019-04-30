Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir hafta önce Batman Çayı kenarında aracında silahla başından vurularak ağır yaralanmış halde bulunan özel bir banka personeli Cemile Aydın (38), Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tutulan Aydın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Banka çalışanı Aydın’ın cenazesi Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.