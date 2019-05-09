Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde kimliğini belirlediği Abbas A. (31) ve F.C.'yi (17) takibe aldı.

Ekip, bu sırada sokakta bekleyen şüphelilerin yanına başka birinin gelmesiyle F.C.'nin buradan ayrılıp bir süre sonra yanlarına dönerek Abbas A.'ya uyuşturucu hap verdiğini fark etti.

Bunun üzerine ekip, Abbas A. uyuşturucu hapı müşterisine verdiği sırada harekete geçerek, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Uyuşturucu satın almak isteyen kişi işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, Abbas A. ve F.C. ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden F.C. "uyuşturucu madde temin etmek", Abbas A. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.