Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buharkent’te bulunan işletmesinde ayakkabı satıcılığı yapan evli, 4 ve 10 yaşında iki çocuk babası Mehmet Çakıray geçen hafta Perşembe günü saat 11.00 sıralarında iş yerinden ayrılmasının ardından sırra kadem bastı. Eşinin dükkanda olmadığını fark eden Esin Çakıray, telefonla aradığı Mehmet Çakıray'a ulaşamadı. Olay sebebiyle perişan olan Esin Çakıray ve aile yakınları, Emniyet ve Savcılığa başvurdu. Bir haftadır hiçbir haber alınamayan Çayır'ın akıbeti ailesini endişeye sevk ederken Buharkent'te de merak konusu oldu.

Çakıray’ın en son iş yerinden ayrıldığı gün olan geçen hafta Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Denizli’ye bağlı Sarayköy ilçesindeki kapalı pazar yerinde görüldüğü kaydedildi. Kendisine ait 09 ZD 791 plakalı aracı Sarayköy’de bulunan Çakıray’ın izine burada da ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ederken Buharkent’te vatandaşlar Mehmet Çakıray’ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Çakıray’ın bulunmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Mehmet Çakıray’ın hayatından şüphe ettiklerini söyleyen, olayın üzüntüsünü derinden yaşayan abla Şenay Çete, “Ne telefonundan sinyal alıyoruz, ne kendisinden haber alabiliyoruz. Son görüldüğü yerde kamera yok. Denizli Babadağ Karayolunda geçen herhangi biri gördü mü görmedi mi bilmiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bizim bildiğimiz hiçbir derdi yoktu. Sessiz, sakin biriydi. Eşi ve hepimiz perişanız. 60 saati geçti. Artık hayatından şüphe ediyoruz. Bir insan kendi isteyerek kaçmış olsa bile eşyalarını alır, yanına bir şey alır. Elini kolunu sallaya sallaya kimse kaçıp gitmez. Neden arabayı Sarayköy’e bırakıyor? Binlerce soru var aklımızda. Kardeşimin bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.