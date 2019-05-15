Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğleden sonra TEM yolu İzmit Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünüde yol yapım çalışması nedeniyle araçlar Doğu gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirilirken, otoyolda ulaşım yavaşladı. Bu sırada, 06 FY 9707 plakalı TIR duramayarak önündeki 26 GH 547 plakalı TIR'a çarptı. Kontrolden çıkan TIR’lar, Hakan Engez idaresindeki 06 AFU 231 plakalı hafif ticari araca ve Feyzi Sabır idaresindeki 20 AUY 99 plakalı TIR'a da çarparak durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kazaya karışan TIR'lar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.