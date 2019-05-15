Şehit Babasının cenazesi Akşemsettin Camii’nden öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gemlik Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Bursa Garnizon Komutanı Tank Kıd. Alb. Kıvanç Kerpiççi, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Barış Bozkurt, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Gemlik Şehit Aileleri Derneği üyeleri, merhumun yakınları ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
15.05.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2008 yılında şehit olan Hüseyin Güngör’ün babası Kurtca Güngör vefat etti.
Etiketler : Bursa,
624692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624692.aspx
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