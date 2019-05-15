Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Babasının cenazesi Akşemsettin Camii’nden öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gemlik Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Bursa Garnizon Komutanı Tank Kıd. Alb. Kıvanç Kerpiççi, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Barış Bozkurt, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Gemlik Şehit Aileleri Derneği üyeleri, merhumun yakınları ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.