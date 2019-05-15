Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış köyünde 8 Mayıs'ta çıkan kavgada, akrabasının tabancayla ateş etmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Hatice Özel, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayda, Yarış köyünde yaşayan D.Ö (70), karşı evde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Mehmet Özel (65) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, yanındaki ruhsatsız tabancayla önce Mehmet Özel'e, ardından da olayı görüp gelen eşi Hatice Özel'e (60) ve kavgayı ayırmaya gelen komşusu Burhanettin Sönmez'e (55) ateş etmişti.

Sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet ve eşi Hatice Özel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.