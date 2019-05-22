Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli kişi, çocuğunu darp ettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokuluna gelirken veli H.A., öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darp etti. H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. Valimizin takdirleriyle, öğrenci ve öğretmenlerde meydana gelen tedirginliklerden dolayı 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle sonu İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim-öğretime yarım gün ara verilmiştir. 22.05.2019 tarihinde İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.